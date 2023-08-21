Сергей Шипов: «На тай-брейке шансы Горячкиной и Салимовой равны. Выиграть может тот, кто просто лучше выспится»

Сергей Шипов оценил шансы Горячкиной на победу в финале Кубка мира по шахматам.

Сегодня россиянка сыграет тай-брейк с болгарской шахматисткой .

«Видно, что девушки устали и перестали выдерживать большие нагрузки классических партий, поэтому стали много ошибаться.

Вчера Александра была близка к проигрышу, но после чудовищных ошибок стала хорошо соображать, сопротивляться и все-таки спаслась. Надо признать, что не без везения, соперница, получив выгодную позицию, попала в цейтнот и тоже стала допускать ошибки.

На тай-брейке шансы шахматисток равны, выиграть может тот, кто просто лучше выспится, но, конечно, мы все болеем за нашу Александру», – сказал международный гроссмейстер.