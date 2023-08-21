Сергей Смагин: «Считаю, что Горячкина должна выиграть тай-брейк, она более опытная, высококлассная шахматистка»
Смагин считает, что Горячкина должна выиграть тай-брейк в финале Кубка мира.
Сегодня россиянка сыграет с болгарской шахматисткой Нургюл Салимовой.
«Сложно сказать, что будет на тай-брейке, ведь в классических шахматах мы тоже думали, что Горячкина выиграет.
Вчера ей очень сильно повезло, она получила практически проигранную позицию, но соперница ей помогла, попала в цейтнот и стала ошибаться. В конце уже Саша возила соперницу, но думаю, она пыталась так измотать Салимову.
Саше нужно играть тай-брейк внимательнее. Вчера, мне кажется, она много ходов сделала на глазок, не считая. Соперница очень ярко играла весь турнир, поэтому ходы, сделанные из общих соображений, вряд ли пройдут.
Все-таки я считаю, что Горячкина должна выиграть этот тай-брейк, она более опытная, высококлассная шахматистка», – сказал вице-президент ФШР Сергей Смагин.
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