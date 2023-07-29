Исполнительный директор ФШР: «Рукопожатие – это вековая традиция в шахматах, и никакая рекомендация этого не изменит»

Исполнительный директор ФШР назвал «бредом» рекомендации для украинских шахматистов. .

Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не пожимать руки россиянам и белорусам на Кубке мира, избегать совместных фото и видеосъемок с участниками из этих стран, не общаться, если это не предусмотрено правилами.

«Реагировать на это не надо. Рукопожатие до партии, поздравление соперника с победой после – это вековая традиция, которая была и будет столько, сколько существуют шахматы, и никакая рекомендация этого не изменит.

Комментировать этот бред даже не хочется», – сказал Александр Ткачев.

Кубок мира по шахматам пройдет с 30 июля по 24 августа в Баку.