Карякин о переходе Мотылева в Румынию: «Это его личное решение, он имеет право на гражданскую позицию. Мы перестали общаться после того, как началась СВО»

Сергей Карякин прокомментировал переход гроссмейстера Александра Мотылева в сборную Румынии.

Мотылев работал в качестве тренера с мужской сборной России, а также помогал Петру Свидлеру, Владимиру Крамнику и Сергею Карякину, в том числе во время матча на первенство мира в 2016 году.

«Это его личное решение, он имеет право на свою определенную гражданскую позицию. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась СВО, мы перестали общаться вообще.

Он инициировал прекращение общения со мной. Помимо этого он подписывал письмо против специальной военной операции. Это его выбор, его позиция, его решение.

Думаю, его переход будет потерей для российских шахмат. Он был хорошим тренером, у него было много сильных учеников, но опять же мы не можем залезть в голову и понять, что там у людей. Бывает и такое, к сожалению», – сказал Карякин.