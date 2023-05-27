Лагно и Горячкина завоевали путевки на турнир претенденток 2024 года

Екатерина Лагно и Александра Горячкина выступят на турнире претенденток по шахматам-2024.

Россиянки завоевали путевки на турнир по итогам четырех этапов Гран-при Международной шахматной федерации ( ).

Сегодня в Никосии завершился заключительный этап. Лагно заняла первое место в общем зачете, стала второй. На турнир претенденток отобрались две лучшие шахматистки по итогам Гран-при.

Турнир пройдет в апреле 2024 года в Торонто.