Лагно и Горячкина завоевали путевки на турнир претенденток 2024 года
Екатерина Лагно и Александра Горячкина выступят на турнире претенденток по шахматам-2024.
Россиянки завоевали путевки на турнир по итогам четырех этапов Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Сегодня в Никосии завершился заключительный этап. Лагно заняла первое место в общем зачете, Горячкина стала второй. На турнир претенденток отобрались две лучшие шахматистки по итогам Гран-при.
Турнир пройдет в апреле 2024 года в Торонто.
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