Лагно и Горячкина завоевали путевки на турнир претенденток 2024 года

Теги ФИДЕ Екатерина Лагно Гран-при ФИДЕ жен Александра Горячкина Шахматы

Екатерина Лагно и Александра Горячкина выступят на турнире претенденток по шахматам-2024.

Россиянки завоевали путевки на турнир по итогам четырех этапов Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Сегодня в Никосии завершился заключительный этап. Лагно заняла первое место в общем зачете, Горячкина стала второй. На турнир претенденток отобрались две лучшие шахматистки по итогам Гран-при.

Турнир пройдет в апреле 2024 года в Торонто. 

1 комментарий

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Додик Аксель
Наши поздравления девчатам! Молодцы !
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