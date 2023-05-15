Кирсан Илюмжинов: «Тибетский монах сказал мне, что моя душа старая, опытная. Рассказал все мои прошлые 68 жизней: где, кто, на какой планете»

Теги ФИДЕ Кирсан Илюмжинов Шахматы

Бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал о своих прошлых жизнях.

– Вы как-то обронили: живу 69-ю жизнь.

– Так мне сказал тибетский монах. В буддизме у человека 108 перерождений. И вот в Индии гуру мне сказал, что один эпизод я уже переживал в прошлой жизни. Стал его допрашивать. В итоге он начал медитацию, вошел в транс и говорил. А я просто записывал за ним, еле успевал. Эти листы бумаги сейчас у меня дома. Там все мои прошлые 68 жизней: где, кто, на какой планете.

– Что-то запомнили?

– Про это особо не надо говорить. Как и про те предсказания бабы Ванги, которые пока не исполнились. Могу сказать, что как-то был епископом в Латинской Америке. Это все интересно. Кто-то в такое не верит, но ведь задокументированы случаи, когда человек после клинической смерти открывал в себе новые способности, говорил на языках, которые прежде не знал. Это – из той же серии. Монах сказал мне, что душа старая, опытная.

Я потом возил туда товарища, он сейчас большой государственный руководитель. Ему монах сообщил, что тот переживает только четвертую или пятую жизнь. Ох, как он потом возмущался! Даже предъявлял мне.

– Что происходит после 108-го перерождения?

– Есть круг Сансары – круговорот перерождений. Причем вовсе необязательно, что ты всегда будешь человеком: можешь переродиться слоном, растением, звездой или камнем. И вот каждую жизнь ты нарабатываешь карму.

Если она по итогам 108 жизней положительная, если твои мысли и поступки были хорошими, ты выходишь из круга Сансары. Становишься другой энергией, полубогом. И тебе больше не надо перерождаться. Ведь жизнь – страдание.

– Страдание?

– А как? Мы рождаемся с криком матери – от боли. Умираем – все плачут, грустят. То есть родились со страданием и умираем. Между – тоже, сколько ни бегай. А вот если выходишь из круга Сансары, все налаживается.

– Если карма плохая?

– Все по новой. Еще 108 кругов, – сказал Илюмжинов.

«Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
Нормально так чел ворвался на наш сайт и сразу в тройку призеров как минимум попал
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
- И что, у меня всё будет новое?
- Да, всё.
- И печень?
- И печень.
- Какая классная у вас, буддистов, религия.
- Да, но это может быть печень трески.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fullhouse
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasmike
Похоже он прошел на позицию "генератора новостей" на спортсе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Терюшков со своей кармой будет всегда перерождаться в Терюшкова
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
А когда будет про встречу с инопланетянами?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Bochkov
Йозе Марино прослезился...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Ответ Brokkoli
А когда будет про встречу с инопланетянами?
Это моё любимое место)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий