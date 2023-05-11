Свидлер о победе на турнире в Швеции: «Очень рад и удивлен. Не играл в классику больше полутора лет, поэтому ожидал противоположного результата»

Теги Петр Свидлер Борис Гельфанд Шахматы

Российский гроссмейстер Петр Свидлер удивлен своей победе на турнире в Швеции.

Накануне Свидлер выиграл международные соревнования Tepe Sigeman & Co в Мальме.

«Очень рад и удивлен своей победе. Я не играл в классику больше полутора лет, поэтому ожидал скорее прямо противоположного результата.

Мне повезло на старте выиграть плохую позицию у Бориса Гельфанда, но после этого игрой скорее доволен. Получилось даже сыграть несколько интересных партий с молодежью», – сказал Свидлер.

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1 комментарий

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Л.Н.Т.
Петр прокомментировал матч и тем самым набрал форму. Че прибедняться? )) Топ 🔝, абсолютно заслуженно!
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