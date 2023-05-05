Дин Лижэнь: «Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен. Не знаю, такой ли жизни я хотел»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Дин Лижэнь не уверен, что действительно хотел стать чемпионом мира по шахматам.

Дин стал 17-м чемпионом мира по шахматам, обыграв россиянина Яна Непомнящего.

— Что вы чувствуете после завоевания титула?

— Это трудный вопрос. Главное чувство — это облегчение. Давление и напряжение ушли как ветер. После партии (четвертой победной рапид-партии на тай-брейке) я плакал в комнате отдыха.

— Это был очень эмоциональный момент, не только вы плакали.

— До отъезда я знал, что если выиграю, то буду плакать. Так и случилось. Во время матча в какой-то момент я не рвался к победе. Говорил себе: «Ничего страшного не будет, если проиграю». Но затем я понял, что был бы очень и очень расстроен, если бы проиграл. Значит, я всем сердцем хотел этой победы.

— Вы осознаете степень вашего везения, оглядываясь на свой путь к матчу? Я имею в виду с момента попадания в турнир претендентов и дальше.

— Мои друзья говорили мне, что я избранный.

— Вы с ними согласны?

— Оглядываясь назад, да. Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен. Не знаю, такой ли жизни я хотел, действительно ли я хотел стать чемпионом мира.

— Тогда что же является вашей шахматной целью?

— Играть как компьютер, как искусственный разум. В какой-то момент я думал, что если буду играть как компьютер, то смогу выигрывать любую позицию у кого угодно, вне зависимости от звания и рейтинга. Иногда друзья говорили мне, что я могу набрать 3000 пунктов рейтинга, и мой «потолок» был очень высок в какой-то момент, но при этом «пол» тоже может быть очень низким, – рассказал Дин.

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9 комментариев

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asusp527
Чрезвычайно интересный молодой человек..Настраивал себя абсолютно правильно...китайская культура...
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Оригинальный Ник
Конечно не везунчик, всего лишь попал на турнир претендентов, хотя не должен был, и всего лишь попал на матч за корону, хотя не должен был
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asusp527
Ответ Оригинальный Ник
Китайская культура — это очередная псевдоскромность?
Что за чушь, китайская культура- это глубокое постижение себя, управление собой, физическая культура, и уважение к сопернику.
Много чего. К сожалению не доступного, скажем так, некитайцам.
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Zlatan
Ответ Оригинальный Ник
Конечно не везунчик, всего лишь попал на турнир претендентов, хотя не должен был, и всего лишь попал на матч за корону, хотя не должен был
Хм. То что высока вероятность отказа Карлсена, было известно еще во время турнира претендентов. Так что все знали, что второе место не просто второе
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Светлана Светлана
"Везунчик"? Да, с отстранением Карякина повезло, конечно. Однако, когда ты пропустил все квалификационные этапы, в которых твои коллеги бились за место в ТП, а китайская шахматная федерация организовала для тебя турниры, в которых ты за месяц наиграл недостающие тебе для квалификации 26 партий, это не совсем про удачу. Ты воспользовался несовершенством правил квалификации к ТП, которые из-за тебя теперь существенно изменили (и правильно).
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asusp527
Ответ Оригинальный Ник
Конечно не везунчик, всего лишь попал на турнир претендентов, хотя не должен был, и всего лишь попал на матч за корону, хотя не должен был
Да еще и выиграть не должен был по Вашей логике? Однако выиграл.
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asusp527
Ответ Светлана Светлана
"Везунчик"? Да, с отстранением Карякина повезло, конечно. Однако, когда ты пропустил все квалификационные этапы, в которых твои коллеги бились за место в ТП, а китайская шахматная федерация организовала для тебя турниры, в которых ты за месяц наиграл недостающие тебе для квалификации 26 партий, это не совсем про удачу. Ты воспользовался несовершенством правил квалификации к ТП, которые из-за тебя теперь существенно изменили (и правильно).
Не обижайтесь за Яна, он проиграл честно.
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