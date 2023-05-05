Дин Лижэнь: «Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен. Не знаю, такой ли жизни я хотел»

Дин Лижэнь не уверен, что действительно хотел стать чемпионом мира по шахматам.

Дин стал 17-м чемпионом мира по шахматам, обыграв россиянина Яна Непомнящего.

— Что вы чувствуете после завоевания титула?

— Это трудный вопрос. Главное чувство — это облегчение. Давление и напряжение ушли как ветер. После партии (четвертой победной рапид-партии на тай-брейке) я плакал в комнате отдыха.

— Это был очень эмоциональный момент, не только вы плакали.

— До отъезда я знал, что если выиграю, то буду плакать. Так и случилось. Во время матча в какой-то момент я не рвался к победе. Говорил себе: «Ничего страшного не будет, если проиграю». Но затем я понял, что был бы очень и очень расстроен, если бы проиграл. Значит, я всем сердцем хотел этой победы.

— Вы осознаете степень вашего везения, оглядываясь на свой путь к матчу? Я имею в виду с момента попадания в турнир претендентов и дальше.

— Мои друзья говорили мне, что я избранный.

— Вы с ними согласны?

— Оглядываясь назад, да. Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен. Не знаю, такой ли жизни я хотел, действительно ли я хотел стать чемпионом мира.

— Тогда что же является вашей шахматной целью?

— Играть как компьютер, как искусственный разум. В какой-то момент я думал, что если буду играть как компьютер, то смогу выигрывать любую позицию у кого угодно, вне зависимости от звания и рейтинга. Иногда друзья говорили мне, что я могу набрать 3000 пунктов рейтинга, и мой «потолок» был очень высок в какой-то момент, но при этом «пол» тоже может быть очень низким, – рассказал Дин.

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