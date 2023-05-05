Дин Лижэнь об утечке его подготовки к матчу за корону: «Подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые»

Дин Лижэнь сообщил, что у него не было идей после утечки его подготовки к матчу за корону.

Во время матча на первенство мира против россиянина Яна Непомнящего пользователи Reddit обнаружили подготовку на сайте lichess.

— Что происходило с вами, когда вы сидели в капюшоне в комнате отдыха во время первых двух партий?

— Во время первой партии я вообще не мог думать о шахматах. Будто бы играл сам с собой: я видел здесь белые фигуры, там — черные, а играл как раз черными. То есть это реально было как игра против себя. Во время второй партии я не мог посчитать ходы.

— После первых двух партий вы неожиданным образом преобразились и как будто стали другим человеком. Это все благодаря помощи друзей?

— Да, к третьей партии я пришел в себя. Мы с друзьями умеем хорошо находить причины слабой игры. Также могу сказать, что сменил отель, вновь переехав обратно в официальный. Это было необходимо, если я хотел играть на победу. Я чувствовал, что если останусь в другом отеле, то пребывание там пробудит плохие воспоминания, и они меня демотивируют.

— Можете ли вы назвать свою команду? Кто вас поддерживал?

— был здесь все время. Другие имена не столь известны, к тому же они не все шахматисты, есть также и компьютерные специалисты.

— Могу ли я спросить вас об утечке данных на Lichess.org? Как это на вас повлияло?

— Сразу после утечки я особо ничего не ощутил. Но потом подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые. Кстати, я также хочу упомянуть одного секунданта, гроссмейстера. Две партии, которые я выиграл белыми, — это его идеи в дебюте, – рассказал Дин.

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?