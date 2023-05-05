Дин Лижэнь об утечке его подготовки к матчу за корону: «Подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Рихард Раппорт Шахматы

Дин Лижэнь сообщил, что у него не было идей после утечки его подготовки к матчу за корону.

Во время матча на первенство мира против россиянина Яна Непомнящего пользователи Reddit обнаружили подготовку Лижэня на сайте lichess.

— Что происходило с вами, когда вы сидели в капюшоне в комнате отдыха во время первых двух партий?

— Во время первой партии я вообще не мог думать о шахматах. Будто бы играл сам с собой: я видел здесь белые фигуры, там — черные, а играл как раз черными. То есть это реально было как игра против себя. Во время второй партии я не мог посчитать ходы.

— После первых двух партий вы неожиданным образом преобразились и как будто стали другим человеком. Это все благодаря помощи друзей?

— Да, к третьей партии я пришел в себя. Мы с друзьями умеем хорошо находить причины слабой игры. Также могу сказать, что сменил отель, вновь переехав обратно в официальный. Это было необходимо, если я хотел играть на победу. Я чувствовал, что если останусь в другом отеле, то пребывание там пробудит плохие воспоминания, и они меня демотивируют.

— Можете ли вы назвать свою команду? Кто вас поддерживал?

— Рихард Раппорт был здесь все время. Другие имена не столь известны, к тому же они не все шахматисты, есть также и компьютерные специалисты.

— Могу ли я спросить вас об утечке данных на Lichess.org? Как это на вас повлияло?

— Сразу после утечки я особо ничего не ощутил. Но потом подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые. Кстати, я также хочу упомянуть одного секунданта, гроссмейстера. Две партии, которые я выиграл белыми, — это его идеи в дебюте, – рассказал Дин.

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

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7 комментариев

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justbored
Сетевым (п)инкертонам срам и бесчестье, но впредь лучше всё же пользоваться бумагой и ручкой.
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Farhat Sabitov
Дина с заслуженной победой!
Молодец, в нужный момент собрался, не стал падать духом (отдельные комментаторы слишком торопились хоронить его после неудачных партий).
Сейчас нужно восстановить силы, эмоциональные качели - то вверх, то вниз - стоит признать были сильные и вперёд, готовится к встречи с грозным Магнусом :)))
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Канат Майданов
Как говорил один "великий" шахматист - "chess speaks for itself". Через какое то время не вспомнят как Дин проходил отбор и попал на матч, а будут помнить великим чемпионом.
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морковный хруст
прими поздравки ювентино
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asusp527
Ответ Koulmann
Интересно, чьи идеи принесли победы Дину. Одна из них оказалась чрезвычайно важной.
Раппорта, наверное.
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