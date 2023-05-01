Хикару Накамура: «Поздравляю Лижэня с победой, но мне жаль Непомнящего. У него было много шансов победить, но он ими не воспользовался»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Хикару Накамура Лижэнь Дин Шахматы

Американский гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что ему жаль Яна Непомнящего.

Накануне россиян уступил китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону.

«Конечно, поздравляю Дина с победой, но мне жаль Непомнящего. С другой стороны, у него было так много шансов победить. Так много, но он ими не воспользовался.

Хочется ему посочувствовать, но в то же время это ему уже не поможет.

Дин выиграл со счетом 2,5:1,5 (на тай-брейке – Sports.ru), и Непомнящий, разумеется, будет очень зол, учитывая упущенные шансы», – сказал Накамура.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина

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