Хикару Накамура: «Поздравляю Лижэня с победой, но мне жаль Непомнящего. У него было много шансов победить, но он ими не воспользовался»

Американский гроссмейстер Хикару Накамура заявил, что ему жаль Яна Непомнящего.

Накануне россиян уступил китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону.

«Конечно, поздравляю Дина с победой, но мне жаль Непомнящего. С другой стороны, у него было так много шансов победить. Так много, но он ими не воспользовался.

Хочется ему посочувствовать, но в то же время это ему уже не поможет.

Дин выиграл со счетом 2,5:1,5 (на тай-брейке – Sports.ru), и Непомнящий, разумеется, будет очень зол, учитывая упущенные шансы», – сказал Накамура.

Боль Непомнящего, когда он смирился с поражением: руки дрожали, фигуры упали на пол. А уходя, Ян замахнулся термосом

Что сломало Непомнящего в решающей партии? Все решил не только странный ход Яна, но и дерзость Дина