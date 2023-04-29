Сергей Шипов: «Не думаю, что Дин Лижэнь захочет играть с Непомнящим в быстрые шахматы. Мне кажется, он будет ковать железо, пока горячо»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Шипов оценил вероятность тай-брейка в матче за шахматную корону.

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют в 14-й партии – последней с классическим контролем.

«Видно, что Ян находится на пределе, ему нужно какие-то резервы искать. Китаец, напротив, концовки турниров очень уверенно проводит.

Сейчас шансы на стороне китайского шахматиста, и он играет белыми фигурами. Остается верить в Яна, что он сможет держать концентрацию и контролировать себя.

Если матч перейдет в тай-брейк, я буду счастлив, если [Непомнящий] выиграет черными, это будет что-то небывалое.

Не думаю, что Дин Лижэнь захочет играть с Яном в быстрые шахматы, в них Ян сильнее многих своих конкурентов. Мне кажется, он [Дин Лижэнь] будет ковать железо, пока горячо», – сказал Шипов.

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1 комментарий

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sportnsk
Шипова очень интересно слушать. Потрясающие знания истории шахмат, много интересных историй из собственной практики. Аналитика понятная для шахматистов любого уровня. Все 14 партий смотрю под его комментарии и доволен.
Пара минут до старта, терпения нам, болельщики!
Партии Яна без валерьянки смотреть сложновато. :)
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