Сергей Шипов: «Не думаю, что Дин Лижэнь захочет играть с Непомнящим в быстрые шахматы. Мне кажется, он будет ковать железо, пока горячо»

Сергей Шипов оценил вероятность тай-брейка в матче за шахматную корону.

Сегодня Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграют в 14-й партии – последней с классическим контролем.

«Видно, что Ян находится на пределе, ему нужно какие-то резервы искать. Китаец, напротив, концовки турниров очень уверенно проводит.

Сейчас шансы на стороне китайского шахматиста, и он играет белыми фигурами. Остается верить в Яна, что он сможет держать концентрацию и контролировать себя.

Если матч перейдет в тай-брейк, я буду счастлив, если [Непомнящий] выиграет черными, это будет что-то небывалое.

Не думаю, что Дин Лижэнь захочет играть с Яном в быстрые шахматы, в них Ян сильнее многих своих конкурентов. Мне кажется, он [Дин Лижэнь] будет ковать железо, пока горячо», – сказал .