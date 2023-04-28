Владимир Крамник: «Карлсен может еще долго играть на высочайшем уровне, если сам этого захочет. До 40 лет точно»

Владимир Крамник считает, что Магнус Карлсен сможет долго играть на высочайшем уровне.

– Сейчас сильнейшим в классических шахматах, рапиде и блице является Магнус Карлсен. Как долго он еще будет оставаться на вершине?

– Класс у него высочайший. До 40 лет точно, а там видно будет.

– Он сможет пробить 2900 пунктов рейтинга?

– Не думаю, это все-таки многовато. Но какая разница? Он великий, выдающийся шахматист, который может еще долго играть на высочайшем уровне, если сам этого захочет.

Мотивация уменьшается, а игра требует большой отдачи, работы – моральных сил просто становится меньше. Пока он будет находить в себе силы – будет оставаться на вершине, уровень его игры запредельный.

– Магнус может стать великим игроком в покер?

– В этом я сомневаюсь. Это все-таки разные вещи. Для этого нужно полностью отдать себя этой игре. Мне кажется, Карлсен к такому не готов, – сказал 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде