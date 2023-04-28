Владимир Крамник: «Карлсен может еще долго играть на высочайшем уровне, если сам этого захочет. До 40 лет точно»

Теги Владимир Крамник Магнус Карлсен Шахматы

Владимир Крамник считает, что Магнус Карлсен сможет долго играть на высочайшем уровне.

– Сейчас сильнейшим в классических шахматах, рапиде и блице является Магнус Карлсен. Как долго он еще будет оставаться на вершине?

– Класс у него высочайший. До 40 лет точно, а там видно будет.

– Он сможет пробить 2900 пунктов рейтинга?

– Не думаю, это все-таки многовато. Но какая разница? Он великий, выдающийся шахматист, который может еще долго играть на высочайшем уровне, если сам этого захочет.

Мотивация уменьшается, а игра требует большой отдачи, работы – моральных сил просто становится меньше. Пока он будет находить в себе силы – будет оставаться на вершине, уровень его игры запредельный.

– Магнус может стать великим игроком в покер?

– В этом я сомневаюсь. Это все-таки разные вещи. Для этого нужно полностью отдать себя этой игре. Мне кажется, Карлсен к такому не готов, – сказал 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник.

А чем занят Магнус Карлсен? Выиграл пять тысяч долларов в покер и побывал на престижной церемонии в Голливуде

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1 комментарий

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Dart_Yoda
Любой человек, плюс-минус в шахматах рубящий понимает, что есть Карлсен - и есть все остальные. и нет тут русофобии и т.п. бреда. и своим отказом от Короны он вроде всем и всё объяснил
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