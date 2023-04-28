Владимир Крамник: «Уровень Непомнящего, безусловно, выше, чем тот, что он показывает. Но в чемпионском матче результат превалирует над качеством»

Владимир Крамник оценил уровень матча Яна Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону.

По итогам 13 партий Непомнящий и Лижэнь идут с равным счетом – 6,5:6,5.

– На каком уровне от лучшего образца самого себя играет Непомнящий? Или тут все от соперника зависит?

– В матче за звание чемпиона мира нужно просто играть чуть-чуть лучше соперника, большего и не нужно. Конечно, Ян может играть сильнее, и его уровень, безусловно, выше, чем тот, что он показывает в текущем матче.

Если он выиграет, это вообще неважно. В чемпионском матче результат на 100% превалирует над качеством. Выиграл – все делал правильно. Проиграл – значит, что-то сделал неправильно, как бы блестяще ты ни играл.

– Можно ли упрекать гроссмейстеров за то, что они на таком «нервяке» не показывают своей лучшей игры?

– Упрекать вообще нельзя, поскольку они стараются делать максимум того, что могут. Я же сам профессионал, играл много лет. Иногда у тебя просто не получается, ты не можешь быть на своем максимуме – это нормально.

Они оба бьются, стараются, показывают то, на что готовы на данный момент. У обоих по ряду причин не получается показать лучшую игру, но кто выиграет, тот и будет банковать.

Были в этом матче партии и высокого уровня, но были и с очень грубыми ошибками. Если вывести на общий баланс, то этот баланс будет ниже среднего. При этом оба – прекрасные игроки, – сказал 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Непомнящий или Дин: расклады перед последней партией. А что, если ничья?