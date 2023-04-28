Знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров: «Матч Непомнящего и Лижэня – потрясающий! Такой романтизм, как будто мы в 19-м веке»

Знаток «Что? Когда? Когда?» Борис Белозеров оценил матч Яна Непомнящего и Дин Лижэня.

— На самом деле, матч потрясающий! Он противоположен предыдущему матчу за шахматную короную. Любопытно смотреть такое в 21-м веке. Современные шахматы — игра напряженная, но без мощнейших ударов в обе стороны. А в Астане мы видим обратное. Оказалось, что такой боксирующий стиль еще возможен. Это прикольно. Такой романтизм. Как будто мы в 19-м веке.

Многие сравнивают матч с боксом. Предыдущий поединок за шахматную корону — это греко-римская борьба равных борцов, когда они держат друг друга в захвате и никуда не двигаются. Сейчас соперники — мощные панчеры, которые наносят сильные удары и пытаются увернуться от подобных атак противника. Одному прилетел удар в скулу, а он ему в ответ хуком.

— Недавнее поражение Яна, получается, нокдаун?

— Возможно. Но и у такое же было, когда он загнал себя в цейтнот и проиграл, по сути, по времени. Смотреть финальные моменты вчерашней партии было очень тяжело. Но я очень верю в Яна, он умеет собираться в сложные моменты, – рассказал Белозеров.

Портрет Яна Непомнящего – в рассказах его тренера, секунданта и партнера по «Что? Где? Когда?»