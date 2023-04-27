Ян Непомнящий о 13-й партии: «Не видел, что моя позиция была намного лучше. Соперник всегда находил контрходы на мои решения»
Ян Непомнящий прокомментировал результат 13-й партии матча за шахматную корону.
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью. Счет после тринадцати партий равный – 6,5:6,5.
«Возникло ощущение, что что-то идет не так вчера. Сегодня оно потихоньку отступало.
В дебюте я неправильно сыграл, черные легко уравняли позицию. Дальше была не очень приятная позиция, а после ладьи E5 удалось отбиться.
В эндшпиле шансы, наверное, были, но я не смог их изыскать. Я не видел, что моя позиция была намного лучше. Соперник всегда находил контрходы на мои решения», – сказал Непомнящий.
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