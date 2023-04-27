Ян Непомнящий о 13-й партии: «Не видел, что моя позиция была намного лучше. Соперник всегда находил контрходы на мои решения»

Ян Непомнящий прокомментировал результат 13-й партии матча за шахматную корону.

и Дин Лижэнь сыграли вничью. Счет после тринадцати партий равный – 6,5:6,5.

«Возникло ощущение, что что-то идет не так вчера. Сегодня оно потихоньку отступало.

В дебюте я неправильно сыграл, черные легко уравняли позицию. Дальше была не очень приятная позиция, а после ладьи E5 удалось отбиться.

В эндшпиле шансы, наверное, были, но я не смог их изыскать. Я не видел, что моя позиция была намного лучше. Соперник всегда находил контрходы на мои решения», – сказал Непомнящий.