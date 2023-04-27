Левон Аронян: «Думал, что Непомнящий уже к 11-му туру решит все вопросы. Лижэнь не играл практически два года, а у Яна не было простоя»

Теги Левон Аронян Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Левон Аронян заявил, что считал Яна Непомнящего фаворитом в матче на первенство мира.

После двенадцати партий счет в матче Непомнящий – Дин Лижэнь равный – 6:6. 

«Я вдохновлен тем, как проходит этот матч. Но, честно говоря, думал, что Ян уже к 11-му туру решит все вопросы. Дин не играл практически два года. Ян же всё время играл, у него не было простоя.

К тому же у него уже есть опыт одного чемпионского матча, он выиграл два кандидатских турнира. Он просто сильнее как шахматист. Но сейчас же вообще невероятно напряженная ситуация.

Этот матч войдет в историю как один из самых интересных и драматичных. Но мне кажется, что вся драма еще впереди. Когда доходит до решающего момента, а напряжение нарастает, ты можешь проиграть абсолютно любую позицию.

Начинаются глюки. Ничего исключать нельзя. Я надеюсь, что Ян в итоге победит, но жду еще большей драмы», – сказал американский гроссмейстер. 

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2 комментария

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Groondler
а почему динь 2 года не играл? есть кто в курсе?
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Groondler
а почему динь 2 года не играл? есть кто в курсе?
Из-за короновируса турниры были онлайн. Он их сыграл 4 партий ВСЕГО ЗА 2 ГОДА. Потом пришлось за месяц сыграть неободимые для участия в чм.
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