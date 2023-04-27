Левон Аронян: «Думал, что Непомнящий уже к 11-му туру решит все вопросы. Лижэнь не играл практически два года, а у Яна не было простоя»

Левон Аронян заявил, что считал Яна Непомнящего фаворитом в матче на первенство мира.

После двенадцати партий счет в матче – Дин Лижэнь равный – 6:6.

«Я вдохновлен тем, как проходит этот матч. Но, честно говоря, думал, что Ян уже к 11-му туру решит все вопросы. Дин не играл практически два года. Ян же всё время играл, у него не было простоя.

К тому же у него уже есть опыт одного чемпионского матча, он выиграл два кандидатских турнира. Он просто сильнее как шахматист. Но сейчас же вообще невероятно напряженная ситуация.

Этот матч войдет в историю как один из самых интересных и драматичных. Но мне кажется, что вся драма еще впереди. Когда доходит до решающего момента, а напряжение нарастает, ты можешь проиграть абсолютно любую позицию.

Начинаются глюки. Ничего исключать нельзя. Я надеюсь, что Ян в итоге победит, но жду еще большей драмы», – сказал американский гроссмейстер.