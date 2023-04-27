Левон Аронян: «Непомнящего и Дина обвиняют в невысоком уровне игры. Но я за карьеру принимал столько идиотских решений, что никогда не скажу: я бы так не сыграл»

Левон Аронян не считает низким уровень игры в матче за шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли 12 партий, счет равный 6:6 при шести результативных партиях.

«Очень интересно смотреть, когда соперники дают друг другу играть, применяют прекрасные дебютные идеи. У обоих участников очень боевой настрой. И это придает матчу дополнительную интригу.

Да, я слышал и читал, что Яна и Дина обвиняют в невысоком уровне игры. Но лично я за свою карьеру принимал во время партий столько идиотских решений, что я никогда не скажу – я бы так не сыграл. У меня на эту тему иллюзий нет.

Нервное напряжение просто дикое! У обоих есть чему поучиться. Да, иногда в голове мелькают мысли о том, что они, видимо, не учли конкретный момент, но без всяких уничижительных мыслей. Просто потому, что я не любитель, а профессионал. Это с дивана легко говорить – да как он пошел, как он с двух метров в ворота не попал! А ты доведи до этой ситуации, до этого хода и попробуй забить. Я понимаю, что творится у них в душе», – сказал американский гроссмейстер.

🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?