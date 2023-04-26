Шипов о поражении Непомнящего в 12-й партии: «Случился нервный срыв. Ян понимал, что выигрывает, и у него возникло ощущение нереальности происходящего»

Сергей Шипов прокомментировал результат 12-й партии матча за шахматную корону.

уступил Дин Лижэню, счет в матче сравнялся.

«Мне сложно подобрать приличные слова для того, чтобы описать произошедшее в сегодняшней партии. Никаких логических объяснений произошедшему у меня нет, и все это сопровождается тем, что времени [на шахматных часах] у Яна всегда было много.

Случился нервный срыв, Ян понимал, что выигрывает, и у него возникло ощущение нереальности происходящего. Это больно, это неприятно, но надо начинать новый матч из двух партий, как на Кубке мира», – сказал .

🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?