Шипов о поражении Непомнящего в 12-й партии: «Случился нервный срыв. Ян понимал, что выигрывает, и у него возникло ощущение нереальности происходящего»

Теги Ян Непомнящий Сергей Шипов матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Шипов прокомментировал результат 12-й партии матча за шахматную корону.

Ян Непомнящий уступил Дин Лижэню, счет в матче сравнялся.

«Мне сложно подобрать приличные слова для того, чтобы описать произошедшее в сегодняшней партии. Никаких логических объяснений произошедшему у меня нет, и все это сопровождается тем, что времени [на шахматных часах] у Яна всегда было много.

Случился нервный срыв, Ян понимал, что выигрывает, и у него возникло ощущение нереальности происходящего. Это больно, это неприятно, но надо начинать новый матч из двух партий, как на Кубке мира», – сказал Шипов.

🤷‍♂️ Непомнящий упустил победу и позволил Дину сравнять счет в матче за корону. Это нервный срыв?

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1 комментарий

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Жечка Дырова
Кто бы что не говорил, но этот матч уже точно войдёт в историю как один из самых драматичных, как бы он не закончился
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