Накамура об утечке подготовки Лижэня и Раппорта к чемпионскому матчу: «Это ужасная безалаберность. Сыграйте за доской в Китае»

Теги матч на первенство мира Хикару Накамура Лижэнь Дин Рихард Раппорт Шахматы

Накамура высказался об утечке дебютной подготовки Дин Лижэня к матчу за шахматную корону.

Ранее стало известно, что дебютная подготовка, которую Дин Лижэнь применяет в чемпионском матче, находится в открытом доступе на одном из шахматных сайтов.

«Нет никаких сомнений, [что это аккаунты Дин Лижэня и Рихарда Раппорта]. Это означает, что россияне буквально будут смотреть на эти аккаунты и партии, которые они играли. Зачем вообще так делать? Это ужасная безалаберность.

Очевидно, что Дин Лижэнь и Рихард Раппорт играли тренировочные партии. Зачем это делать открыто? Сыграйте за доской в Китае или еще где-то», – сказал Хикару Накамура.

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и ошибались как никогда

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2 комментария

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Tpy6kaMerlina
Пасмурным вечером за доской в Китае.
Новый роман Дин Лижэня и Раппорта, выпущенный после матчей за шахматную корону стал хитом и лидером продаж в Китае.
+3
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+3
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Коэн Варвар
Инцидент лишний раз подтверждает, что хорошо играть в шахматы могут и довольно бестолковые люди.
+2
0
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