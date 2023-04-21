Накамура об утечке подготовки Лижэня и Раппорта к чемпионскому матчу: «Это ужасная безалаберность. Сыграйте за доской в Китае»

Накамура высказался об утечке дебютной подготовки Дин Лижэня к матчу за шахматную корону.

Ранее стало известно, что дебютная подготовка, которую Дин Лижэнь применяет в чемпионском матче, находится в открытом доступе на одном из шахматных сайтов.

«Нет никаких сомнений, [что это аккаунты Дин Лижэня и ]. Это означает, что россияне буквально будут смотреть на эти аккаунты и партии, которые они играли. Зачем вообще так делать? Это ужасная безалаберность.

Очевидно, что Дин Лижэнь и Рихард Раппорт играли тренировочные партии. Зачем это делать открыто? Сыграйте за доской в Китае или еще где-то», – сказал .

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

«Так обычно никто не играет». Непомнящий и Дин месили друг друга в защите Нимцовича и ошибались как никогда