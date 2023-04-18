Сергей Смагин: «Для Непомнящего победа в сегодняшней партии – большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью»

Сергей Смагин прокомментировал результат седьмой партии матча за шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня и повел в счете.

«Матч стал слишком боевым, отлично, что сегодня оказался наш день, хотя в какой-то момент у Яна были проблемы. Проиграв в шахматном плане дебют, он стал играть рационально, может, не всегда идеально, но надежно.

Китаец все время искал лучшего продолжения, добился перевеса, но он слишком долго думал и попал в цейтнот. В конце он принял ужасное решение, запутался в своих вариантах и проиграл партию в два-три хода.

Для Яна победа в сегодняшней партии – это большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью. Как спортсмен он сделал все правильно, и, судя по спортивной и психологической форме, кажется, что Ян выходит на свой пик», – сказал вице-президент .