Сергей Смагин: «Для Непомнящего победа в сегодняшней партии – большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Сергей Смагин Лижэнь Дин ФШР Шахматы

Сергей Смагин прокомментировал результат седьмой партии матча за шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня и повел в счете.

«Матч стал слишком боевым, отлично, что сегодня оказался наш день, хотя в какой-то момент у Яна были проблемы. Проиграв в шахматном плане дебют, он стал играть рационально, может, не всегда идеально, но надежно.

Китаец все время искал лучшего продолжения, добился перевеса, но он слишком долго думал и попал в цейтнот. В конце он принял ужасное решение, запутался в своих вариантах и проиграл партию в два-три хода.

Для Яна победа в сегодняшней партии – это большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью. Как спортсмен он сделал все правильно, и, судя по спортивной и психологической форме, кажется, что Ян выходит на свой пик», – сказал вице-президент ФШР.

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2 комментария

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Андоррский почтальон
Весёлый матч.
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Cool Men
Везёт сильнейшим
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