Сергей Смагин: «Для Непомнящего победа в сегодняшней партии – большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью»
Сергей Смагин прокомментировал результат седьмой партии матча за шахматную корону.
Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня и повел в счете.
«Матч стал слишком боевым, отлично, что сегодня оказался наш день, хотя в какой-то момент у Яна были проблемы. Проиграв в шахматном плане дебют, он стал играть рационально, может, не всегда идеально, но надежно.
Китаец все время искал лучшего продолжения, добился перевеса, но он слишком долго думал и попал в цейтнот. В конце он принял ужасное решение, запутался в своих вариантах и проиграл партию в два-три хода.
Для Яна победа в сегодняшней партии – это большая удача, он мог рассчитывать максимум на ничью. Как спортсмен он сделал все правильно, и, судя по спортивной и психологической форме, кажется, что Ян выходит на свой пик», – сказал вице-президент ФШР.
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