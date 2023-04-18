Карякин о матче между Непомнящим и Лижэнем: «Оба соперника ошибаются, но это чемпионат мира. Нервное напряжение очень высокое»

Сергей Карякин прокомментировал результат седьмой партии матча за шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня и повел в счете.

«Ян играл более стабильно, расходовал время достаточно практично и быстро принимал решения по ходу партии. И в итоге, когда позиция была критическая и Дину необходимо было задуматься, чтобы найти сильное продолжение, китайцу не хватило времени, потому что он играл до этого достаточно непрактично, хотя и хорошо.

Вопрос был в том, насколько лучше позиция у Дина. Но в итоге это не имело никакого значения, потому что всю позицию Дин буквально разрушил сам за пару ходов и потом просто сдался. Там уже было безнадежно.

Конечно, оба соперника ошибаются, но это чемпионат мира. Надо понимать, что нервное напряжение очень высокое», – сказал .

Почему Непомнящий с Дином постоянно обыгрывают друг друга: зевают или рискуют?