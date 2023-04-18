Карякин о матче между Непомнящим и Лижэнем: «Оба соперника ошибаются, но это чемпионат мира. Нервное напряжение очень высокое»

Теги Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Сергей Карякин прокомментировал результат седьмой партии матча за шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэня и повел в счете.

«Ян играл более стабильно, расходовал время достаточно практично и быстро принимал решения по ходу партии. И в итоге, когда позиция была критическая и Дину необходимо было задуматься, чтобы найти сильное продолжение, китайцу не хватило времени, потому что он играл до этого достаточно непрактично, хотя и хорошо.

Вопрос был в том, насколько лучше позиция у Дина. Но в итоге это не имело никакого значения, потому что всю позицию Дин буквально разрушил сам за пару ходов и потом просто сдался. Там уже было безнадежно.

Конечно, оба соперника ошибаются, но это чемпионат мира. Надо понимать, что нервное напряжение очень высокое», – сказал Карякин.

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7 комментариев

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Шнурки в стакане
Ответ Александр Ерохин
Странно, что не сказал в конце «Крым наш». Похоже, оборвали Сережку
действительно, что этот крымчанин из Симферополя себе позволяет.
+9
-1
+8
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Mr. Grand
Нервы напределе у обоих и это достаточно удивительно. Я считал, что в этом плане у Дина будет преимущество, Ян очень импульсивный.
+6
0
+6
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asusp527
Ответ Mr. Grand
Нервы напределе у обоих и это достаточно удивительно. Я считал, что в этом плане у Дина будет преимущество, Ян очень импульсивный.
Преимущество может сксзаться далее, Ян устает, а Дин разгоняется к концу часто...Но в Яна больше опыта, на то и уповаем.
+6
-1
+5
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2882
Ответ Геннадий Туник
Это чемпионат мира,но отдельные грубые ошибки уровня чемпионата Урюпинска,не в обиду этому городу будет сказано.
Мне даже интересно , а какое место бы занял гроссмейстер Туник на чемпионате Урюпинска?))
+5
0
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L1berty
Думаю, что так получается во-многом из-за того, что каждый из них искренне считает себя сильнее другого. Плюс Дину нужно отыгрываться регулярно. Поэтому оба идут на сложные позиции, оба и ошибаются. С Карлсеном Ян играл по принципу тут, тут, тут и там Магнус силен, поэтому буду играть одну и ту же линию в дебюте.
+1
0
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