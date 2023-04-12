Андрей Филатов: «Игра Непомнящего и Лижэня была обоюдно «беззубая». Яну будет непросто по ходу матча в дальнейшем»
Андрей Филатов высказался об итогах третьей партии матча на первенство мира по шахматам.
Сегодня Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем. Счет после трех партий – 2:1.
«Игра была обоюдно «беззубая». Видно, что китайский шахматист восстановился после поражения, набирает форму.
Яну будет непросто по ходу этого матча в дальнейшем», – сказал российский гроссмейстер.
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