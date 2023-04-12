Андрей Филатов: «Игра Непомнящего и Лижэня была обоюдно «беззубая». Яну будет непросто по ходу матча в дальнейшем»

Андрей Филатов высказался об итогах третьей партии матча на первенство мира по шахматам.

Сегодня Ян белыми фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем. Счет после трех партий – 2:1.

«Игра была обоюдно «беззубая». Видно, что китайский шахматист восстановился после поражения, набирает форму.

Яну будет непросто по ходу этого матча в дальнейшем», – сказал российский гроссмейстер.