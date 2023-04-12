Андрей Филатов: «Игра Непомнящего и Лижэня была обоюдно «беззубая». Яну будет непросто по ходу матча в дальнейшем»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Андрей Филатов ТАСС Шахматы

Андрей Филатов высказался об итогах третьей партии матча на первенство мира по шахматам.

Сегодня Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Дин Лижэнем. Счет после трех партий – 2:1. 

«Игра была обоюдно «беззубая». Видно, что китайский шахматист восстановился после поражения, набирает форму.

Яну будет непросто по ходу этого матча в дальнейшем», – сказал российский гроссмейстер. 

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