Александр Грищук: «Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень»

Грищук считает, что Лижэнь показывает низкий уровень игры в матче за шахматную корону.

«В отличие от вчерашней партии, сегодня Ян безукоризненно играл.

Тут многое крутится вокруг Дин Лижэня, если вчера он провалил первую часть, а потом отлично защищался, то сегодня он настолько плохо играл всю партию, что Ян ему не оставил никаких шансов. Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень.

Я хорошо знаю китайца, он нормальный парень, но он как-то странно ведет себя во время партии и что-то несуразное говорит на пресс-конференциях», – сказал российский гроссмейстер Александр Грищук.

Непомнящий запугал соперника! Дин почти не сидит за доской, а прячется в комнате отдыха под капюшоном