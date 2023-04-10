Александр Грищук: «Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень»

Теги Александр Грищук Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин ТАСС Шахматы

Грищук считает, что Лижэнь показывает низкий уровень игры в матче за шахматную корону.

«В отличие от вчерашней партии, сегодня Ян безукоризненно играл.

Тут многое крутится вокруг Дин Лижэня, если вчера он провалил первую часть, а потом отлично защищался, то сегодня он настолько плохо играл всю партию, что Ян ему не оставил никаких шансов. Пока Дин Лижэнь показывает чудовищный уровень.

Я хорошо знаю китайца, он нормальный парень, но он как-то странно ведет себя во время партии и что-то несуразное говорит на пресс-конференциях», – сказал российский гроссмейстер Александр Грищук.

Непомнящий запугал соперника! Дин почти не сидит за доской, а прячется в комнате отдыха под капюшоном

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3 комментария

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Malenky
Каждое третье интервью Грищука - что-то несуразное. Пока Ян показывает очень неплохую игру. Уверен Динь заготовил пару новинок, с которыми будет непросто справиться. Но начало вселяет веру в результат!
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0
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Something9
Только 2 партии прошли, очень опрометчиво списывать со счетов Дин Лижэня
По переводчику - он и на родном языке отвечает в интервью CCTV как интроверт
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0
+3
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asusp527
Ничего не странно, он объяснил что в комнате отдыха ему представляется что играет онлайн. А говорит несуразно на английском, переводчика нет. Так что "нормальный парень" .
+2
0
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