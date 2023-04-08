Дин Лижэнь: «Непомнящий, возможно, слегка эмоционален, иногда играет слишком быстро. Если он допустит ошибку, я постараюсь ею воспользоваться»

Дин Лижэнь назвал слабые стороны Яна Непомнящего в преддверии матча за шахматную корону

С 9 апреля по 1 мая китайский и российский гроссмейстеры сыграют в Астане.

«Сейчас испытываю смешанные чувства, потому что это большой вызов для меня. Но вижу, что я готов к этому вызову. Я уверен в своей подготовке, а также считаю, что стал сильнее и взрослее, поэтому могу справиться с давлением. Прямо сейчас я не ощущаю нервозности.

У него (Непомнящего) выше рейтинг, а мое последнее выступление [на турнире] в Вейк-ан-Зее было катастрофой. Возможно, поэтому он и фаворит матча. Но, на мой взгляд, у нас равные шансы.

Мы не дружим, но он хороший и дружелюбный шахматист. Он может играть очень быстро и сильно, если находится в отличной форме. Также у него есть опыт предыдущего матча на первенство мира.

Но как я уже говорил, он, возможно, слегка эмоционален. Иногда играет слишком быстро и забывает о своей подготовке. Если он допустит ошибку, я постараюсь ею воспользоваться», – сказал Лижэнь в ролике на ютуб-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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