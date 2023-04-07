Вишвантан Ананд: «Непомнящий был активен последние пару лет – в этом преимущество. Лижэнь из-за ситуации с коронавирусом не мог много летать и посещать турниры»

Вишвантан Ананд считает, что у Яна Непомнящего есть преимущество над Дин Лижэнем

15-й чемпион мира высказался о перспективах россиянина в матче за шахматную корону.

В первой партии сыграет белыми фигурами.

«Обычно цвет, которым шахматисты начинают, не имеет определяющего значения в ходе матча. Не думаю, что в этом будет преимущество Непомнящего.

А вот в том, что Ян был более активен последние пару лет, есть преимущество. Дин Лижэнь из-за ситуации с коронавирусом не мог много летать и посещать турниры, мне кажется, это может стать ключевым в матче», – сказал .

Матч на первенство мира между Непомнящим и Лижэнем пройдет в Астане с 9 по 30 апреля.

Расписание матча за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем