Горячкина о возможной смене гражданства: «От глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, но далеко она пока не зашла»

Российский гроссмейстер Александра Горячкина высказалась о возможной смене гражданства.

– Нет ли у вас мыслей о смене гражданства и места жительства? Некоторые шахматистки уже меняют. Про кого-то слухи ходят…

– Знаете, в последние полгода российская федерация шахмат (ФШР) меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной сборницей без финансирования…

– Это как так?

– Не знаю, как так. Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром – и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть.

Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Однако далеко она пока не зашла.

– А вы не знаете, почему у вас с ФШР такая ситуация получилась?

– Нет, не знаю, – сказала Горячкина.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000