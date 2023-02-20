Горячкина о возможной смене гражданства: «От глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, но далеко она пока не зашла»

Теги сборная России жен чемпионат России Александра Горячкина ФШР Шахматы

Российский гроссмейстер Александра Горячкина высказалась о возможной смене гражданства.

– Нет ли у вас мыслей о смене гражданства и места жительства? Некоторые шахматистки уже меняют. Про кого-то слухи ходят…

– Знаете, в последние полгода российская федерация шахмат (ФШР) меня почему-то игнорирует. В прошлом году я была единственной сборницей без финансирования…

– Это как так?

– Не знаю, как так. Я думала, что у всех так, но перед турниром претенденток узнала, что не у всех. Попросила помочь с турниром – и ничего. До этого был чемпионат России, где я хотела сыграть.

Но меня даже не спросили и просто вычеркнули. От этой глобальной несправедливости у меня мелькнула мысль, о которой вы спросили. Однако далеко она пока не зашла.

– А вы не знаете, почему у вас с ФШР такая ситуация получилась?

– Нет, не знаю, – сказала Горячкина.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mamama
всё очень просто - финансирование получают "свои" люди, а другие могут делать всё что им хочется
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий