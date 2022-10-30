Тренер Непомнящего: «Яну удалось навязать неприятную игру против короля Карлсена»

Владимир Поткин, тренер гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о поражении Магнуса Карлсена на чемпионата мира по шахматам Фишера в Рейкьявике.

Ранее Непомнящий обыграл норвежца в полуфинале турнира.

«Это большое достижение, поскольку Магнус считался фаворитом и первую партию у Яна выиграл. Но затем Непомнящему удалось навязать неприятную игру против короля Карлсена.

Безопасность короля в шахматах Фишера имеет большое значение на первых ходах, поскольку позиции нестандартны. Часто трудно понять, в какую сторону рокироваться или оставлять короля в начальной позиции. В итоге Ян переломил игру и одержал победу с крупным счетом над таким грозным соперником!

В финале Непомнящий встретится с Хикару Накамурой, и у этого матча есть предыстория. 50 лет назад в Рейкьявике в финале тоже встречались русский и американец - Борис Спасский и Роберт Фишер. И вот история повторяется.

Хикару сильный соперник, и видно, что он находится в хорошей форме. Матч будет сложным и напряженным, так что ждем от Яна хорошей игры и надеемся на победу», – сказал Поткин.

Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера