Абдусатторов о читерстве: «Масштаб проблемы будет расти, потому что жульничать слишком легко. Даже гроссмейстеры не всегда играют честно»

Чемпион мира по быстрым шахматам, узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов рассказал об отношении к читерству, в частности в онлайн-шахматах.

«Это серьезная проблема, и меры по борьбе с ней должны быть жесткими. Масштаб проблемы будет расти, потому что жульничать слишком легко.

Я играл со многими читерами по сети, это заметно по их ходам. Но в онлайне сложно определить, чист ли игрок. Даже гроссмейстеры не всегда играют честно», – сказал Абдусатторов.

Ранее сайт Chess.com провел расследование, по итогам которого заявил, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн, вероятно, жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная