Абдусатторов о читерстве: «Масштаб проблемы будет расти, потому что жульничать слишком легко. Даже гроссмейстеры не всегда играют честно»

Теги Нодирбек Абдусатторов Шахматы

Чемпион мира по быстрым шахматам, узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов рассказал об отношении к читерству, в частности в онлайн-шахматах.

«Это серьезная проблема, и меры по борьбе с ней должны быть жесткими. Масштаб проблемы будет расти, потому что жульничать слишком легко.

Я играл со многими читерами по сети, это заметно по их ходам. Но в онлайне сложно определить, чист ли игрок. Даже гроссмейстеры не всегда играют честно», – сказал Абдусатторов.

Ранее сайт Chess.com провел расследование, по итогам которого заявил, что американский гроссмейстер Ханс Ниманн, вероятно, жульничал в более чем 100 онлайн-партиях.

Расследование по шахматисту, взбесившему Карлсена: он обманывал в сотне партий, а их игра с Магнусом – слишком странная

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные