Экс-руководитель онлайн-комиссии ФИДЕ Илья Городецкий высказался о ситуации американца Ханса Ниманна, которого подозревают в читерстве.

— Почему Ханса не начали проверять еще тогда, когда он начал стремительно повышать рейтинг (превосходя по темпам роста Фишера и Карлсена)?

— Не очень понятно, кто должен был эту проверку проводить. Ну, растет рейтинг у человека, выигрывает, играет хорошо. Сейчас сразу несколько очень одаренных молодых шахматистов — Фируджа, Абдуссаторов, Гукеш, Эригаиси… Уверен, к ФИДЕ никто не обращался, на Ханса никто не жаловался. При этом, как теперь уже стало известно, в кругу элитных игроков разговоры о том, что Ниманн — мошенник, шли достаточно давно. Такая вот история в кулуарах, про которую все знают, но публично не говорят.

Но между собой разговоры велись, недавно рассказывал, что когда снялся с турнира в Сент-Луисе и организаторы пригласили Ниманна, он тоже хотел отказаться от участия. И Карлсен хотел отказаться. У них была информация, что Ханс — аферист, но у них не было никаких доказательств. Более того, если бы они просто человека обвинили, то потенциально стали бы жертвами судебных исков.

При этом если все ведущие шахматисты сейчас откажутся с ним играть, это будет одной из самых действенных мер. Люди должны нести ответственность за свои действия. Ниманн прекрасно знал, что он делает, когда шел на обман.

— Ниманн сам признался, что в онлайн-партиях читерил. Но возможно ли это в крупных живых турнирах?

— На огромном количестве коммерческих турниров все эти античитерские проверки вообще носят чисто символический характер, не говоря уже о турнирах не столь высокого уровня, где у организаторов нет даже финансовой возможности ставить металлодетекторы. Учитывая современные технологии, думаю, что и сейчас, а уж тем более до этого скандала, жульничать в живой игре было совсем несложно. Сейчас уже все вспоминают, что было известно, что Ниманн «почему-то» был особенно силен в тех турнирах, где была прямая трансляция.

Самый опасный мошенник — тот, который еще и сильный шахматист. А Ханс Ниманн, бесспорно, игрок очень высокого уровня. Поэтому он так опасен. Если бы это был просто шахматист-любитель, то никакие подсказки ему бы не помогли: во-первых, его бы быстро спалили, а во-вторых, он бы гораздо глупее ими пользовался, – сказал Городецкий.

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