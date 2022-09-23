Дубов и Гунина стали победителями суперфинала чемпионата России по шахматам

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Даниил Дубов и Валентина Гунина стали победителями суперфинала чемпионата России по шахматам в Чебоксарах.

Мужской турнир закончился тай-брейком между Дубовым и Сананом Сюгировым, которые набрали по 6,5 очков. Обе встречи дополнительного матча в быстрые шахматы завершились вничью, партия «Армагеддон» также закончилась миром. Победителем был объявлен Дубов, игравший черными. 

Бронзу взял Евгений Томашевский, на его счету 6 очков. 

Победу в женском турнире Валентина одержала Гунина (8 очков), она стала пятикратной чемпионкой России. Второй место заняла Марина Гусева (7,5 очка), третье — Ольга Гиря (6,5).

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