Дубов и Гунина стали победителями суперфинала чемпионата России по шахматам

и стали победителями суперфинала чемпионата России по шахматам в Чебоксарах.

Мужской турнир закончился тай-брейком между Дубовым и Сананом Сюгировым, которые набрали по 6,5 очков. Обе встречи дополнительного матча в быстрые шахматы завершились вничью, партия «Армагеддон» также закончилась миром. Победителем был объявлен Дубов, игравший черными.

Бронзу взял , на его счету 6 очков.

Победу в женском турнире Валентина одержала Гунина (8 очков), она стала пятикратной чемпионкой России. Второй место заняла Марина Гусева (7,5 очка), третье — Ольга Гиря (6,5).