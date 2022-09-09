Грищук о подозрениях в жульничестве в адрес Ниманна: «Жду заявление от Карлсена – он обязан предоставить хоть какие-то факты»

Российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о снятии Магнуса Карлсена с этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе.
Ряд экспертов и шахматистов считает, что Карлсен снялся из-за подозрений в читерстве американца Ханса Ниманна, который обыграл его.
«Магнус психанул не просто так. У меня создалось впечатление, будто он уверен – Ниманн как-то жульничает.
Может быть, жульничество было не в партии с ним, потому что их игра не была подозрительной. Ниманн играл средне, а Карлсен — плохо.
Реально ли как-то читерить на престижных оффлайн-турнирах? Как раз это мне и интересно. В онлайн-турнирах все упирается в порядочность. Но можно ли читерить вживую – вот в чем вопрос.
Именно поэтому я жду заявление от Магнуса: он обязан предоставить хоть какие-то факты», – сказал Грищук.
«Нет ничего сверхъестественного в том, что Ниманн, играя черными фигурами, выиграл у Карлсена. Понятно, что это неожиданно.
Наверное, данную партию можно сравнить с футболом: это если бы «Барселона» проиграла «Леванте». Редко, но такое бывает», – добавил Грищук.
Карлсен снялся с турнира после сенсационного поражения (первого за 53 партии) – похоже, соперник читерил. Как же ему это удалось?