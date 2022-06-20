«Непомнящий склонен рисковать, он показывает более целостную, идейную игру, а Фиружа выкручивается». Гроссмейстер Смагин о турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Смагин оценил выступление Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Мадриде.

По итогам трех туров Непомнящий делит лидерство вместе с американцем Фабиано Каруаной.

«Мнение тут однозначное: Ян взял хороший старт, лидирует, показывает качественную игру. Он играет не без проблем, но здесь такой турнир, что его без трудностей нельзя выиграть.

Здесь все должно сложиться: должна быть хорошая собственная игра, улыбнуться удача, и пока после трех туров у меня есть осторожный оптимизм, так как Ян находится в борьбе за победу на турнире. Никаких оснований за него беспокоиться пока нет.

Трудно сказать, как сложится игра с Фиружей (в четвертом туре – Sports.ru). Французу было дано много авансов перед турниром, но пока его игра не жесткая, что-то у него получается, что-то нет.

Если сравнить качество игры, то Ян – человек, который склонен рисковать, показывает более целостную, идейную игру, а Фиружа выкручивается. Встретятся два амбициозных шахматиста: один выиграл предыдущий турнир претендентов, другому пророчат победу в этом, в чем я сомневаюсь», – сказал Смагин.

Турнир претендентов. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым, Фиружа разошелся миром с Накамурой и другие результаты