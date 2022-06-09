Тренер Непомнящего: «У Яна уже большой опыт участия в турнире претендентов, он прекрасно понимает, какую стратегию избрать»

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказала о готовности гроссмейстера к турниру претендентов.

«У Яна уже большой опыт участия в турнире претендентов, и он прекрасно понимает, какую стратегию избрать.

Понятно, что после его победы в предыдущем турнире, теперь все соперники к нему будут относиться с особенной мотивацией. Играть будут аккуратно и выкладываться по полной.

Сейчас он уже в Испании. У Яна хорошая подготовка, и на его стороне, безусловно, тот багаж знаний и опыта, который он накопил ранее», – сказал Поткин.

Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде.