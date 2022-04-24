Карпов о ситуации с порталом Chess.com: «Думаю, к сентябрю фирма Касперского сделает российскую шахматную программу, и мы не будем ни от кого зависеть»

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о том, что шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России.

Роскомнадзор ранее заблокировал две страницы сайта, на которых публиковалась информация о ситуации на Украине. О полной блокировке Сhess.com не сообщалось, но пользователи на данный момент испытывают проблемы с доступом к порталу.

«Мы можем создать свой шахматный портал. Это не связано с блокировкой, но две недели назад мы заключили соглашение с (Евгением) Касперским, его компания станет нашим провайдером, в том числе для организации соревнований, информационной системы.

Подробности сообщим на пресс-конференции чуть позже. Думаю, к сентябрю фирма уже сделает российскую шахматную программу, и мы не будем ни от кого зависеть», – сказал Карпов.

Шахматный портал Сhess.com стал недоступен в России. Ранее к блокировке сайта призывал Сергей Карякин