Сергей Карякин: «На месте Дубова поступил бы точно так же. Никогда бы не стал играть в шахматы в маске»

Российский шахматист прокомментировал решение отказаться играть в маске на супертурнире в Вейк-ан-Зее.

Кто-то из окружения Дубова сдал положительный тест на коронавирус. Быстрый тест самого шахматиста оказался отрицательным, но организаторы попросили его выйти на партию с в маске. Дубов отказался – ему засчитали поражение.

«Зная, как организаторы турнира Tata Steel Chess заботятся о нашем здоровье, было бы логично в случае отрицательного ПЦР-теста Дубова перенести его встречу с Гири на день отдыха. Уверен, что Аниш бы не отказался. Но то, как все это произошло... Я понимаю решение Дубова отказаться от игры.

На его месте поступил бы точно так же. Никогда бы не стал играть в шахматы в маске», – написал Карякин.

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