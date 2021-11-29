Непомнящий о поражении Карлсену в девятой партии: «Я и представить не мог, что есть возможность так просчитаться»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал итог девятой партии в матче за звание чемпиона мира по шахматам, где он уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

Сейчас Непомнящий проигрывает в матче со счетом 3:6. После девятой партии ряд гроссмейстеров отметили, что россиянин владел инициативой в игре, но проиграл из-за грубой ошибки.

– Вы допустили ошибку во время партии, что произошло?

– Что ж, на самом деле в этой позиции я и представить не мог, что есть возможность так просчитаться. На протяжении большей части игры позиция была в состоянии между небольшим перевесом и солидным.

– Что вы чувствуете по поводу ситуации в матче? Осталось пять игр.

– Хуже, чем ожидалось, – сказал Непомнящий журналистам после партии.

Непомнящий зевнул – и Карлсен растерзал его за ошибку: 9-я партия матча за шахматную корону тоже за Магнусом

Магнус Карлсен: «Партия не должна отдаваться таким образом, как это сделал Непомнящий. Он был слишком оптимистичен»