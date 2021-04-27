Лебедев о скандале с флагом РФ на ЧМ по шашкам: «Мы покрываем чиновников, допустивших ситуацию в 2014-м. А нас за это имеют во всех соревнованиях»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал победу россиянки Тамары Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам.

«Мы благодарим нашу спортсменку за то, что та ситуация, которая возникла, не сломила ее дух.

Несмотря на унижения со стороны организаторов турнира Тамара доказала, что правота и доброе слово доказывается не на политической арене, а в спорте. Она выиграла этот турнир! И доказала, что победа в спорте достигается исключительно спортивными качествами, а не политическими.

Не могла представительница Польши выиграть этот турнир, потому что играть в шашки не может. А российская спортсменка смогла, несмотря ни на что. Давайте уже докажем всем спортивным организациям, что спорт вне политики.

Русский дух? Я не хочу скатываться до громких публичных заявлений. Наша спортсменка — молодец! Спасибо ей огромное!

Не ее вина в том, что происходят подобные инциденты. Вина в чиновниках, допустивших ситуацию в 2014 году.

Если бы мы нашли этих чиновников... Хотя мы прекрасно знаем, кто это. Да еще если бы их наказали, то, возможно, ситуация была бы другой. Но мы их покрываем, а нас за это имеют во всех соревнованиях», — сказал Лебедев.

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