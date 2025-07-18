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Фрейре – о подготовке к бою с Иге: «Изолировался от всего, что отвлекает от работы. Обрубил контакты с семьей»

Патрисио Фрейре рассказал о подготовке к бою с Дэном Иге.

«Я был слишком рассеян [в дебюте в UFC]. Подготовка прошла плохо – были личные проблемы, которые отвлекали. В этот раз я решил полностью отгородиться от всего, оставить заботы на потом. Взял паузу от социальной жизни и бытовых вопросов, потому что проигрывать я не имею права.

Все, что хоть на пару минут отвлекает меня от работы, я решил исключить. Старший сын иногда приходил ко мне – он уже сам тренируется и ведет себя правильно. С младшим я встретился всего пару раз на этой неделе, буквально на несколько минут.

Когда нужно тренироваться, отдыхать, обедать – я полностью изолирован. Обрубил контакты даже со своей семьей. Главная мотивация – не проиграть в следующем поединке», – сказал полулегковес UFC Патрисио Фрейре.

Бой между Фрейре и Дэном Иге пройдет в главном карде турнира UFC 318, который состоится в ночь с 19 на 20 июля.

Битвы взглядов перед UFC 318: Холлоуэй против Порье, Коста – Копылов и другие

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoДэн Иге
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logoUFC
logoПатрисио Фрейре
logoufc 318
полулегкий вес
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