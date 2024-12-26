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Волкановски назвал свое уникальное качество: «Очень немногие могут обыграть меня»

Алекс Волкановски считает, что его почти невозможно победить решением судей.

«Всегда есть понимание, что тебя кто-то может поймать, такова игра. Но я всегда говорил, что победить меня кому-то будет очень сложно.

У меня с Исламом был очень близкий первый бой. Так что очень немногие могут довести бой со мной до решения и победить.

Да, Ислам это сделал. Но ММА – сумасшедший вид спорта. Любой может поймать тебя, но переиграть меня – это другое дело», – сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
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полулегкий вес
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