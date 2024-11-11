Тайсон показал кадры с тренировки перед боем с Полом: «Готов»

Майк Тайсон показал кадры с тренировки в преддверии поединка с Джейком Полом.

«Готов», – написал в соцсетях бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон , оставив хэштег #PaulTyson.

Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).

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