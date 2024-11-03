Тайсон – о встрече с Хасбиком на подкасте: «Я думал, что это ребенок. Оказалось, что ему 26 лет»
Майк Тайсон рассказал о встрече с Хасбиком на своем подкасте.
«Коротышка? Я думал, что это ребенок. Он вроде попытался ударить меня, но я вел с ним, как с ребенком. Я обнимал этого парня. А ему было 26 лет. Это не на камеру, я правда так думал», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Майк Тайсон показал актуальную физическую форму
Думает о смерти и ведет подкаст, куда приходил Хасбик. Как сейчас живет Майк Тайсон?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ALL THE SMOKE FIGHT
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