Бивол – о выносливости: «Люблю смотреть бои Шугара Рэя Леонарда. Его движения – красота бокса»

Дмитрий Бивол признался, что берет пример с Шугара Рэя Леонарда.

«Моя физика? Знаете, мне очень нравится смотреть бои Шугара Рэя Леонарда . Особенно его бой с Роберто Дюраном . Там он много двигался. Это красота бокса, когда ты используешь разные движения. Или бой против Марвина Хаглера - там тоже потрясающая работа. У Шугара была действительно хорошая физика», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

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