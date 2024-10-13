Тренер Бивола: «После боя к нам подошел рефери и поздравил с победой»
«Настроение нормальное. Боем я удовлетворен. Никаких вопросов к Диме у меня нет. Он сделал все, как мы планировали. Были штрихи, где он чуть-чуть недоработал. Но в целом я доволен – бой выигран.
После девятого раунда я был уверен, что мы побеждаем. Из девяти мы победили в семи. Я считал, что результат уже предрешен. Мы в победе не сомневались.
Когда бой закончился, к нам с уверенностью подошел рефери в ринге – самый близкий человек к бою – и сказал: «Поздравляю с победой». Да, сразу после боя рефери подошел и поздравил Диму с победой. И меня поздравил: «Молодцы, очень здорово», – заявил Геннадий Машьянов.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий