Тренер Бивола: «После боя к нам подошел рефери и поздравил с победой»

Тренер Дмитрия Бивол высказался о поединке с Артуром Бетербиевым.

«Настроение нормальное. Боем я удовлетворен. Никаких вопросов к Диме у меня нет. Он сделал все, как мы планировали. Были штрихи, где он чуть-чуть недоработал. Но в целом я доволен – бой выигран.

После девятого раунда я был уверен, что мы побеждаем. Из девяти мы победили в семи. Я считал, что результат уже предрешен. Мы в победе не сомневались.

Когда бой закончился, к нам с уверенностью подошел рефери в ринге – самый близкий человек к бою – и сказал: «Поздравляю с победой». Да, сразу после боя рефери подошел и поздравил Диму с победой. И меня поздравил: «Молодцы, очень здорово», – заявил Геннадий Машьянов.

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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