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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кузьмин – Севейдж, Фомичев – Морроу, Имеля – Оливейра и другие кулачные бои

20 сентября в Москве пройдет турнир по кулачным боям под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главные бои турнира:

Сергей Кузьмин – ДеАндре Севейдж;

• Олег Фомичев – Роб Морроу;

• Кантемир Калажоков – Бретт Пасторе;

• Игорь «Имеля» Ионов – Алекс Оливейра.

Начало – в 22:30 по московскому времени.

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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Сергей Кузьмин
Кулачные бои
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Олег Фомичев
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