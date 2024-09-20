«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кузьмин – Севейдж, Фомичев – Морроу, Имеля – Оливейра и другие кулачные бои
20 сентября в Москве пройдет турнир по кулачным боям под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Главные бои турнира:
• Сергей Кузьмин – ДеАндре Севейдж;
• Олег Фомичев – Роб Морроу;
• Кантемир Калажоков – Бретт Пасторе;
• Игорь «Имеля» Ионов – Алекс Оливейра.
Начало – в 22:30 по московскому времени.
Самый скандальный промоутер России: хотел привезти Тайсона в Беларусь, а Нганну – на «РЕН ТВ»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости