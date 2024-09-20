«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кузьмин – Севейдж, Фомичев – Морроу, Имеля – Оливейра и другие кулачные бои

20 сентября в Москве пройдет турнир по кулачным боям под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главные бои турнира:

• Сергей Кузьмин – ДеАндре Севейдж;

• Олег Фомичев – Роб Морроу;

• Кантемир Калажоков – Бретт Пасторе;

• Игорь «Имеля» Ионов – Алекс Оливейра.

Начало – в 22:30 по московскому времени.

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