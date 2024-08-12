Махачев – об отстранении россиян от Олимпиады: «Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю жизнь»

Ислам Махачев назвал «грязной политикой» отстранение россиян от участия в Олимпиаде.

«Наслаждался просмотром борьбы на Олимпиаде. Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика.

Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпиаде, вынуждены остаться дома и смотреть Игры по телевизору.

Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю свою жизнь», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

Боец UFC Диниз: «Если брейк-данс включен в Олимпиаду, то почему бы не добавить и ММА?»

Махачев – о церемонии открытия Олимпиады: «Это неуважение ко всем религиям, ко всем человеческим ценностям. Планировал посетить игры, но теперь даже нет желания»