Махачев – об отстранении россиян от Олимпиады: «Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю жизнь»

Теги UFC MMA Олимпиада-2024 Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев назвал «грязной политикой» отстранение россиян от участия в Олимпиаде.

«Наслаждался просмотром борьбы на Олимпиаде. Жаль, что и в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика.

Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получив шанс бороться на Олимпиаде, вынуждены остаться дома и смотреть Игры по телевизору.

Двойные стандарты грязных стран лишают наших спортсменов того, чего они добивались всю свою жизнь», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.

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27 комментариев
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Грязные страны в которые так рвутся наши чиновники, депутаты, вся власть без исключения, включая родственников и детей, которая в том числе руководит и рассказывает как жить Махачеву, видимо для того, что там прибраться и сделать всё так же как и в любимой стране!!!😇
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что же ты сам тусуешься в этих грязных странах, портки , машины и тд и тп, все чем ты пользуешься, все оттуда
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Будет получать зарплату у Дана Уйата, пусть тряпку с ведром возьмет с собой, приберется там, раз грязно.
+31
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+28
Ответ Alex.K71
Грязные страны в которые так рвутся наши чиновники, депутаты, вся власть без исключения, включая родственников и детей, которая в том числе руководит и рассказывает как жить Махачеву, видимо для того, что там прибраться и сделать всё так же как и в любимой стране!!!😇
И сам дерётся в грязной стране. Ну как его ещё называть?
+22
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+21
предлагаю этому гражданину поучаствовать в сём московском мероприятии - «Пресс-конференция о политических итогах XXXIII летних Олимпийских игр, которые прошли во Франции 26 июля – 11 августа 2024 года».
и в очередной раз повозмущаться, что "спорт вне политики", а пчёлы против мёда
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Ultimate Fighting Championship (UFC, рус. Абсолютный бойцовский чемпионат) — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor. ☝️🤣🤣🤣
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Скорее возвращайся в "чистую" столицу родины и дерись здесь...негоже такому ответственному патриоту радовать "врагов"
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Ответ Ahmed96
Всё таки определённых товарищей лучше к микрофону не подпускать, ведь они не осознают, что их аульное "образование" не позволяет им высказать что то отдалённо напоминающее реальное положение
Согласен, когда он молчал, звучал лучше и умнее))))
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Ответ Владимир Владимир
И сам дерётся в грязной стране. Ну как его ещё называть?
Это другое)
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Эй, зачем спойлер? Мы же хотели пресс-конференцию Журовой послушать...
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+5
Погодите его хейтить, он же не сказал, какие такие "грязные страны" он имел в виду..
+4
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+4
Всё таки определённых товарищей лучше к микрофону не подпускать, ведь они не осознают, что их аульное "образование" не позволяет им высказать что то отдалённо напоминающее реальное положение
+8
-5
+3
Подождите, а почему никто не помешал дагестанским борцам завоёвывать медали ?
+3
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+3
Ответ Андрей Собченко
Это другое)
Я просто удивляюсь тому, насколько тот же Конор со своим откровенно хамским и наглым поведением выглядит выше, чем команда Хабиба и его друзья. Не могу даже лояльно к этим ребятам относиться, от них веет негативом
+3
0
+3
Лишают? Вроде ж сами отказались.
+1
0
+1
Ответ стоун
предлагаю этому гражданину поучаствовать в сём московском мероприятии - «Пресс-конференция о политических итогах XXXIII летних Олимпийских игр, которые прошли во Франции 26 июля – 11 августа 2024 года». и в очередной раз повозмущаться, что "спорт вне политики", а пчёлы против мёда
Это будет конференция года, Спортс может месяц потом на цитаты разрывать выступления конькобежки и ещё одного клоуна
+1
0
+1
Почему он тогда борется в грязной UFC, а не в чистом Fight Night?
+1
0
+1
Эмираты к таким грязным странам тоже относятся)
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимир
Я просто удивляюсь тому, насколько тот же Конор со своим откровенно хамским и наглым поведением выглядит выше, чем команда Хабиба и его друзья. Не могу даже лояльно к этим ребятам относиться, от них веет негативом
Не выглядит он выше, разве что в твоих глазах.
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Ответ Alex.K71
Грязные страны в которые так рвутся наши чиновники, депутаты, вся власть без исключения, включая родственников и детей, которая в том числе руководит и рассказывает как жить Махачеву, видимо для того, что там прибраться и сделать всё так же как и в любимой стране!!!😇
Они от этого перестали быть грязными? Или ты не видишь двойных стандартов от них?
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Ответ Дмитрий Кобзарь
что же ты сам тусуешься в этих грязных странах, портки , машины и тд и тп, все чем ты пользуешься, все оттуда
Портки и машины сейчас из Китая, огромная часть.
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Так откажись он контракта с юфс и сиди дома.
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Ответ Iron72
у меня много родственников-выходцев из аулов, кто-то из них доктор наук, кто-то генерал, кто-то инженер, кто-то педагог. Странные ассоциации с аулом у тебя, надо бы тебе мозги вправить
космонавты есть?
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Ответ seagal
космонавты есть?
Надо задавать вопросы четко: в каком отделении служат, городе, округе, районе и т.д.
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Ответ seagal
космонавты есть?
Космонавт с аула😂 Интересно было бы посмотреть на этот гибрид
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