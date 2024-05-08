Бой Масвидаля и Диаза перенесли на 7 июля из-за UFC 302 (Ариэль Хельвани)

Теги Нейт Диаз бокс Хорхе Масвидаль Бой Нейт Диас - Хорхе Масвидал UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Боксерский поединок Хорхе Масвидаля и Нейта Диаза перенесен.

Как сообщает Ариэль Хельвани, бой получил новые дату и место: изначально турнир должен был пройти в ночь на 2 июня в Инглвуде (Калифорния), а теперь состоится в ночь на 7 июля в Анахайме (Калифорния).

Перенос случился из-за нежелания организаторов конкурировать с турниром UFC 302: он состоится в этот же день, в главном бою Ислам Махачев и Дастин Порье подерутся за титул в легком весе.

Напомним, что Масвидаль и Диаз дрались в UFC в 2019 году: тогда Хорхе победил техническим нокаутом (остановка врачом) и стал первым обладателем титула BMF.

Логан Пол: «У UFC есть список бойцов для Масвидаля, с которыми ему разрешено боксировать. Меня там нет»

Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»

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