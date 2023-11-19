Денис Тюлюлин: «Ребят, ну как есть... Без отговорок, бился до конца»

Теги UFC MMA Денис Тюлюлин Бокс/MMA/UFC

Денис Тюлюлин прокомментировал третье подряд поражение в UFC.

«Ребят, ну как есть... Без отговорок, бился до конца. Спасибо всем, кто волновался и переживал – это очень приятно. Так что всем спасибо 🙏», – написал в телеграм-канале боец UFC Денис Тюлюлин.

Напомним, что Тюлюлин проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кристиану Данкану на турнире UFC Fight Night 232.

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2 комментария

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phipw4htai
Ден, здоровья!!!
Но с UFC тебе нужно заканчивать! Немного не твой уровень 🤷🏻‍♂️
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Бессердечный_Энтони
Молодец, видно что старался. Правда выглядело это как бой двух игроков на Плейстейшн, один из которых еще не знает, как блокировать удары.
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0
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