Денис Тюлюлин: «Ребят, ну как есть... Без отговорок, бился до конца»

Денис Тюлюлин прокомментировал третье подряд поражение в UFC.

«Ребят, ну как есть... Без отговорок, бился до конца. Спасибо всем, кто волновался и переживал – это очень приятно. Так что всем спасибо 🙏», – написал в телеграм-канале боец UFC Денис Тюлюлин.

Напомним, что Тюлюлин проиграл техническим нокаутом во втором раунде Кристиану Данкану на турнире UFC Fight Night 232.

Ринг-анонсер Брюс Баффер пропустил турнир UFC Fight Night 232, чтобы поработать на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Аспиналл призвал UFC отобрать пояс у Джонса: «Хватит его защищать. Если травмирован, то прочь с дороги»