Ринг-анонсер Брюс Баффер пропустил турнир UFC Fight Night 232, чтобы поработать на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
Ринг-анонсер UFC пропустил турнир, чтобы поработать на «Формуле-1».
Брюс Баффер принял участие в первом в истории Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1».
Гонка в Лас-Вегасе состоялась через несколько часов после очередного турнира серии UFC Fight Night, который возглавил поединок в среднем весе между Бренданом Алленом (23-5) и Полом Крейгом (17-7-1).
Отметим, что Брюс Баффер работает в UFC с 1996 года.
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