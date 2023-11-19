Ринг-анонсер Брюс Баффер пропустил турнир UFC Fight Night 232, чтобы поработать на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»

Ринг-анонсер UFC пропустил турнир, чтобы поработать на «Формуле-1».

Брюс Баффер принял участие в первом в истории Гран-при Лас-Вегаса «Ф-1».

Гонка в Лас-Вегасе состоялась через несколько часов после очередного турнира серии UFC Fight Night, который возглавил поединок в среднем весе между Бренданом Алленом (23-5) и Полом Крейгом (17-7-1).

Отметим, что Брюс Баффер работает в UFC с 1996 года.

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