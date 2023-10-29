Пирс Морган: «Фанаты бокса высмеивали бой Фьюри – Нганну, но сейчас никто не смеется, особенно Тайсон»

Теги Тайсон Фьюри бокс Пирс Морган Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Пирс Морган отреагировал на исход боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Фанаты бокса высмеивали этот бой, раздутый Саудовской Аравией, которая отмывает репутацию через бокс и привлечение знаменитостей.

Но теперь не смеется никто. Особенно Тайсон, который прошел через поединок всей жизни против сильнейшего бойца ММА. Невероятное состязание», – написал в соцсетях телеведущий Пирс Морган.

Сехудо – о бое Фьюри и Нганну: «Величайший апсет в истории. Фрэнсис – чемпион мира по боксу!»

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2 комментария

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Azamat Abdukadyroff
ну надо уточнить, если Майк Тайсон , то он рад безумно
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Чёрный тюльпан
Ответ Azamat Abdukadyroff
ну надо уточнить, если Майк Тайсон , то он рад безумно
Да Майк вообще гений! Поторговал лицом для ролика, что мол тренирует Нганну, потом в костюмчике прошёлся с ним до ринга и срубил несколько миллионов за это от саудитов.
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