Пирс Морган: «Фанаты бокса высмеивали бой Фьюри – Нганну, но сейчас никто не смеется, особенно Тайсон»

Пирс Морган отреагировал на исход боя между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

«Фанаты бокса высмеивали этот бой, раздутый Саудовской Аравией, которая отмывает репутацию через бокс и привлечение знаменитостей.

Но теперь не смеется никто. Особенно Тайсон, который прошел через поединок всей жизни против сильнейшего бойца ММА. Невероятное состязание», – написал в соцсетях телеведущий Пирс Морган.

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