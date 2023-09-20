Кард АСА 164 – кто дерется 4 октября, весь список бойцов
Вечером 4 октября 2023 года в Грозном (Россия) пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 164. В главном событии состоится поединок между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Мухамедом Коковым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в легком весе.
Кард АСА 164:
- Абдул-Азиз Абдулвахабов vs Мухамед Коков
- Ахмед Мусакаев vs Мехди Байдулаев
- Дауд Шайхаев vs Хакран Диас
- Абдул-Рахман Дудаев vs Клеверссон Силва
- Хусейн Халиев vs Михаил Дорошенко
- Юсуп-Хаджи Зубариев vs Томаш Дэк
Где смотреть АСА 164, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск
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