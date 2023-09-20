Кард АСА 164 – кто дерется 4 октября, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 4 октября 2023 года в Грозном (Россия) пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 164. В главном событии состоится поединок между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Мухамедом Коковым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в легком весе.

 

Кард АСА 164:

  • Абдул-Азиз Абдулвахабов vs Мухамед Коков
  • Ахмед Мусакаев vs Мехди Байдулаев
  • Дауд Шайхаев vs Хакран Диас
  • Абдул-Рахман Дудаев vs Клеверссон Силва
  • Хусейн Халиев vs Михаил Дорошенко
  • Юсуп-Хаджи Зубариев vs Томаш Дэк

Где смотреть АСА 164, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий