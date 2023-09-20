Вечером 4 октября 2023 года в Грозном (Россия) пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 164. В главном событии состоится поединок между Абдул-Азизом Абдулвахабовым и Мухамедом Коковым. Бойцы сразятся за титул чемпиона АСА в легком весе.

Кард АСА 164:

Абдул-Азиз Абдулвахабов vs Мухамед Коков

Ахмед Мусакаев vs Мехди Байдулаев

Дауд Шайхаев vs Хакран Диас

Абдул-Рахман Дудаев vs Клеверссон Силва

Хусейн Халиев vs Михаил Дорошенко

Юсуп-Хаджи Зубариев vs Томаш Дэк

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